5 hjerter: Stjernebesat komedie kombinerer rettidigt nødråb med galgenhumor

»Det hændte paa et Teater, at der gik Ild i Kulisserne. Bajads kom for at underrette Publikum derom. Man troede, det var en Vittighed og applauderede; han gentog det; man jublede endnu mere. Saaledes tænker jeg, at Verden vil gaa til Grunde under almindelig Jubel af vittige Hoveder, der tro, at det er en Vits«.

Søren Kierkegaards forestilling om, hvordan folk ville modtage oplysningen om verdens nært forestående undergang, stod i skriftet ’Enten-Eller’, der udkom i 1843. Nu, godt 175 år senere, må vor nationalfilosof i sin højpandede himmel med tvivlsom tilfredshed se profetien i færd med at gå i opfyldelse hernede på den stressede jordklode. Ganske bogstaveligt: Mens polerne smelter, og vandene stiger, skovene brænder, og millioner dør af sult, tørst og mangel på eksisterende vacciner, lader vi os adsprede af primetime-tv med infantile kendiskonkurrencer, og verdens ledere affejer videnskabelige kendsgerninger som fake news, hvis de ikke passer i deres kortsigtede kram.