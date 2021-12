Adam Driver drukner i rockoperettens pompøse pis og papir

Jeg havde glædet mig til den hypnotiserende auteur Leos Carax’ musicalfilm ’Annette’ med forventning om et hallucinatorisk dyk ned ægteskabets mørke. Der, hvor mekanikken kværner og undergraver forestillingen om den romantiske kærlighed.

Ægteskabsdramaer bliver alt for sjældent fortalt så svært afkodeligt, som de foregår i virkeligheden. Men i år kunne de danske seere endelig se Joanna Hoggs ’Souvenir’ (2019) på Netflix, hvor et parforhold flyder frem som et mudderskred, hvor man må overlade sig til den suggestive fornemmelse i stedet for semiotisk analyse. Det er så meget stærkere og overmandende. Som kærligheden selv.