Filmen om Tony Sopranos ungdom er et nostalgisk quick fix

Hvis du umiddelbart tror, at du har tændt for ’Goodfellas’, når du ser HBO’s gangsterfilm ’The Many Saints of Newark’, er du ikke blevet skør.

En voiceover med italiensk-amerikansk accent introducerer os til et miljø af mafiosos i de gode gamle dage. Dengang forbrydere gik med hat og jakkesæt, når de mødtes på natklubben for at drikker sjusser med elskerinderne foran en komiker med trommehvirvler efter platte punchlines. Dengang de bar bredstribede bowlerskjorter i barens baglokale for at diskutere forretninger, og dengang de sad i hvide tanktops i køkkenet og truede uvorne unger og storrygende koner med tæsk.