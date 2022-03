Værsgo! Her får du 1 million dollars: Nicolas Cage har fået en ny og meget rig ven

Nicolas Cage spiller Nicolas Cage, der skal hjælpe CIA med at fange en gangster, et filminstruktørpar søger inspiration på Bergmans ø, mens Ennio Morricones klassiske filmmusik hyldes i dokumenter. Tre af månedens film har det til fælles, at de handler om film. Vi guider her til i alt seks af april måneds biografoplevelser.

Kender du ikke navnet på komponisten, så kender du helt sikkert hans musik. Tænk bare på filmen ’Den gode, den onde og den grusomme’, og du vil helt sikkert få en vis panfløjte-trille på hjernen.