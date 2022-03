Absurde scener: I Rusland kan man blive arresteret på nationaldagen for at fejre landets uafhængighed

Ved at følge fejringerne af Ruslands utallige helligdage viser ’Holidays’, at Putins forestilling om ét samlet folk er en absurd konstruktion, som russerne skriger af grin over. Filmen er en del af hovedkonkurrencen på filmfestivalen CPH:DOX.