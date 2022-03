Som 11-årig fik hun at vide, at hun skulle tage hjem, hvor hun kom fra. Nu fortæller hun sin historie

Anita Mathal Hopland efterlod flere gange sit hjerte hos sin familie i Pakistan under arbejdet med den dybt personlige CPH:DOX-aktuelle dokumentarfilm ’Moosa Lane’. Her bygger instruktøren bro over den splittelse, hun ofte har oplevet i mødet med af omverdenen, og viser, at livet i Danmark og livet i Pakistan minder mere om hinanden, end vi går og tror.