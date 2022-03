I 2022 fremstår hendes historie endnu mere brutalt misogyn og ildevarslende

CPH:DOX 2022 åbner for publikum i dag. Med mere end 200 film på programmet er det praktisk talt umuligt at se alt. Her giver filmredaktør Kristoffer Hegnsvad 20 gode bud på filmanbefalinger inden for hele det vidde spektrum, vi kalder dokumentarfilm.