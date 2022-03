Man overvejer at lukke en hel by i Grønland, som man lukker en Fakta, men de unge kæmper videre for deres egen fremtid

To nye dokumentarer kommer med hver deres perspektiv på at være ung i Grønland. Vi har talt med en instruktør og en medvirkende om, hvordan det er at bære fremtiden som både byrde og mulighed.