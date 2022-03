Det er ikke første gang, Chris Rock er efter Will Smiths kone

Det spørger mange filmfans om her til morgen, efter skuespilleren Will Smith under oscarshowet for rullende kameraer gav komiker Chris Rock en på siden af hovedet, efter han havde gjort sig morsom på Smiths hustru Jada Pinkett Smiths bekostning.

