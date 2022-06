Velkommen til virkelighedens Jurassic Park

Jon Favreau, der forvandlede bjørnen Baloo, løvernes konge og stjernekrigens rumvæsner til kød og blod, har skabt en banebrydende naturdokumentarserie med dinosaurer så livagtige, at det opløser den forhistoriske distance. Man føler sig forbundet og forpligtet til et økosystem i et langt større format, end når vi diskuterer klima og kystsikring af sommerhuse.