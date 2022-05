Her er hemmeligheden bag Cannes' succes

Cannes Festival er et blitzfunklende filmmekka, der tiltrækker kunstartens bedste. Det gør den på grund af stærke film i konkurrencerne, men også på grund af sine evne til at plante sig selv i vores kollektive billeddannelse. Politikens film og tv-redaktør Kristoffer Hegnsvad er i Cannes og slentrer os her gennem festivalens historie, der hele vejen er både politisk og kunstnerisk og altid i markante, mytedannende billeder.