Stjerneskuespiller holder tale i Det Hvide Hus og kræver regulering af våbenlovgivningen

Den amerikanske skuespiller Matthew McConaughey, der er fra Uvalde, hvor 19 børn blev dræbt i et skoleskyderi for nylig, opfordrer til, at USA’s våbenlovgivning bliver kigget efter i sømmene. Amerikanerne er mere enige, end de tror, mener han.