I årevis har hun følt sig forkert: »Jeg havde skjult mig, og det havde på en eller anden måde bygget sig op til at være en grundskam«

Amalie Næsby Fick håber, at hele familien vil få sig et godt grin over hendes animationsfilm ’Lille Allan – den menneskelige antenne’, der får premiere 21. juli. Men der er mere på spil for den 35-årige instruktør, som netop nu har succes på Netflix med en tv-serie for voksne. Hvis hun med humor kan være med til at give børn modet til at være dem, de er, vil det være fantastisk. Hun ved, hvor svært det kan være.