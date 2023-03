CPH:DOX anbefaling: Disse 3 film skal Kristoffer Hegnsvad se 15. marts

Danmarks største filmfestival, CPH:DOX, er i fuld gang, og flere end 200 film er på programmet. For at hjælpe dig med at vælge de allerbedste film peger Politikens film- og tv-redaktion hver festivaldag på film, de glæder sig særligt meget til at opleve. I dag, 15. marts 2023, er det Politikens film- og tv-redaktør Kristoffer Hegnsvad, som har udvalgt de film, han ser allermest frem til.