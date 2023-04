Disney-afløseren FredagsTamTam er en succes for DR og dansk tegnefilm

Der gik lidt af et offentligt grædekor i gang, da DR i efteråret annoncerede, at efter mere end tre årtier var det slut med fredagsinstitutionen for de små, ’Disney Sjov’.

Nu ville DR i stedet vise dansk og nordisk animation for de 4-10-årige og deres forældre og på den måde være en saltvandsindsprøjtning til det danske animationsmiljø.