Guide: 12 film på CPH:DOX

1 ’Membrane’, Jacob Kirkegaard, Special Premieres

I sit meditative video- og lydværk ’Membrane’ har kunstneren Jacob Kirkegaard monteret mikrofoner på og omkring den voksende mur, der skiller Mexico og USA, for at nærme sig en forståelse af dens dobbelte karakter som militant monument og abstraktion.



I både supertotalskud og nærbilleder viser det sig nemlig, at dette umiddelbart så øde område af det sydvestlige USA har sit eget liv af lys og skygge – og lyd, ikke mindst.

Jacob Kirkegaard laver krævende kunstfilm, og 'Membrane' har blandt andet været udstillet på det aarhusianske kunstmuseum ARoS.

2’The Green Land’, Inuk Silis Høegh, Special Premieres

Jacob Kirkegaard er imidlertid ikke kun til stede på dette års CPH:DOX som instruktør af ’Membrane’, men også som lyddesigner på kortfilmen ’The Green Land’.

’The Green Land’ er et storslået cinematisk værk, hvor instruktøren Inuk Silis Høegh griber ind i Grønlands monumentale natur for at lade skabelsen og undergangen spejle sig i hinanden. Store ord, men intet mindre kan gøre det i et værk, der forener film, installation, Land Art og lydkunst.

Her kan du både se og læse et portræt af kunstneren Inuk Silis Høegh.