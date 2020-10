Velsmurt drama: Hun er så selvoptaget, som kun en fransk filmdiva har lov til at være

Store filmpriser er naturligvis dejlige at få, men for mange ikke-amerikanske instruktører er en nok så vigtig afledt effekt af en Oscar eller en Guldpalme, at dørene til det store, internationale filmeventyr åbner sig som ved et trylleslag.

Nogle instruktører vælger drømmen om det store Hollywood-brag. En superheltefilm eller et melodrama baseret på en bestsellert. Andre vælger at holde fast i den personlige auteur-stil, men gribe chancen for at lave en film med sine helte og heltinder.

Det er her, Juliette Binoche, som symbol på finere, franske filmsmag, plejer at komme ind i billedet. Som hun gjorde det, da den iranske guldpalmevinder Abbas Kiarostami i 2010 lavede ’Mødet i Toscana’, og som hun gør det nu, hvor den japanske guldpalmevinder Hirokazu Kore-eda med ’Shoplifters’ i ryggen er taget til filmkunstens hjerteland og i Frankrig har lavet ’Sandheden’ med stjerneduoen Catherine Deneuve og Juliette Binoche.