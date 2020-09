Netflix-serie hopper med på bølgen: Derfor blev sygeplejersken fra 'Gøgereden', som hun blev

Fakta

Hvad der skete før

Vi har i de seneste år set et antal prequels, altså fortællinger om, hvad der gik forud for begivenhederne i populære og elskede fiktioner. Her er et par håndfulde.

Bates Motel. Om Norman Bates og hans mor, før han blev seriemorder i Hitchcocks ’Psycho’.

Better Call Saul. Om den friske advokat Saul Goodman før forløbet i ’Breaking Bad’.

Gotham . Om figurerne i Batman-universet.

The Carrie Diaries. Om hovedpersonen i ’Sex and the City’ som teenager.

Unge Morse. Om Colin Dexters detektiv som ung mand.

Young Sheldon. Den har vi endnu til gode herhjemme, men den handler om geniet Sheldon Cooper fra tv-serien ’The Big Bang Theory’ som barn i Texas. Serien begynder, da han starter i gymnasiet som niårig.

Vis mere