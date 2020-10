’Noget om Emma’ følger hovedpersonen Vitus, som forelsker sig i elig og den hummerudklædte nordmand Emma til en fest, lige efter at han har forladt sin gravide kæreste, fordi han ikke lige kunne overskue at få en baby.

Emma er underfundig og naturlig og virker så legende let at være sammen med. Et frisk pust efter pligtparforholdet. De har blid sex til indierock.

De pjatter om pseudoeksistentielle emner. Lige indtil de tager til Norge, og hun opfører sig sorgfuldt og distanceret. Vi lærer i seriens første mange afsnit bare ikke rigtig Emma at kende. Vitus lærer vi derimod en masse om. At han er en ung mand, der sørger over sin døde mor, en mor, der tog billeder og var manisk, men morsom.