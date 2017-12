Kvalm og kælen propaganda: Banaliteterne vælter ud af prins Joakims mund i TV 2-dokumentar

Og en dag skal jeg være kongens bror.

Sådan siger hans kongelige højhed prins Joachim i det timelange portræt, TV 2 diverterede seerne med som en dessert oven på årets julefrokost.

Og man må virkelig håbe, at de formentlig mange seere har holdt igen med både osten og frugtsalaten. For ellers kunne man meget vel befrygte en smule kvalme oven på en så gennemført kælen skildring af det hårde liv som kongelig familiefar med to sæt børn og hustru hummer to samt et uendeligt antal strabadserende pligter med overklipning af snore og rejser til fjerne destinationer.

Den anden prins – Joachim









TV 2, onsdag. Kan ses på TV 2 Play.

Kongelige kan noget med at se direkte ind i kameraet og så fremsige selv de mest blyindfattede banaliteter som var de sandheden om, hvorfor vi mennesker sat på jord. Og fortæller de et og andet, der peger på blot den mindst smule slinger i valsen, så skal det tolkes som uhørt åbenhed, rystende ærlighed og dertil et udtryk for, at man skam ikke er bange for at erkende egne fejltrin – sådan som det sig hør og bør for en moderne monark i momsfri luksusbil.

Eksempelvis var det ikke let for prins Joachim at blive skilt fra sin første hustru, for skilsmisser er jo ikke ligefrem lige så udbredt i de kredse, som det er blandt skolelærere og informationsmedarbejdere i den kemiske industri.

Det var også med blødende hjerte, at hans kongelige højhed skilte sig af med det landbrug, der selv ikke efter mere end tyve år viste sig lønsomt. Og samtidig var det uforeneligt med de mange officielle pligter at bo så langt fra hovedstaden.

Det fremgår også tydeligt af filmen, som end ikke en veloplagt turistindustri kunne have lavet bedre, at de kongelige er overraskende tæt på os andre i deres levevis. Prins Joachim er således mand for at smøre sine unger et par klemmer med pålæg til skolefrokosten, og det sås tydeligt, at han binder et stramt snørebånd, når militærstøvlen skal snøres til tjenesten som særligt sagkyndig i Forsvaret. Og han befinder sig godt i forsvaret, fortalte han.

Han tager også prins Felix med på indkøb af konfirmationstøj og siger – for han er jo lidt som os andre – at det vel nok er godt, at der ikke er konfirmation hele tiden. Underforstået: Det er ikke billigt. Der kan I se venner. Han er ikke hævet over at have en mening om, at alting bliver så dyrt.

En sjov hobby har han også. Han kører gamle biler på afspærrede baner i København med sin barndomsven fra Krebs Skole. Og han er dygtig bag et rat.

Og da prins Felix får gode ord med på vejen af konfirmationspræsten – kongefamiliens egen konfessionarius – smiler han lidt bevæget. Jo, den er god nok. En mand af folket.