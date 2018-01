Stemningsfyldt amerikansk noir savner skygger i det snehvide landskab Taylor Sheridan fuldender sin trilogi om USA’s frontier som eksistentiel losseplads.

Sne og stilhed. Det er alt vi har tilbage«, siger sheriffen i Wind River, som er navnet på et indianerreservat i den amerikanske delstat Wyoming.

Der er ikke mange mennesker, der har lyst til at bo i Wyoming, som er USA’s mindst befolkede delstat. Naturen er for barsk, og ikke mindst om vinteren er det et hvidt helvede, der gør tilværelsen til en overlevelseskamp med missende øjne. Men her har man altså placeret indianere i reservater. Nærmest uden for lov og ret, for som Taylor Sheridan fremstiller det, råder sheriffen kun over en håndfuld betjente til at kontrollere et område på størrelse med Rhode Island.

Så der er langt mellem mordene og voldtægterne, ikke i tid men i afstand. Sne og stilhed i vidtstrakte arealer mellem de mange udbrud af primal vold, der synes at ventilere for det psykiske overtryk, der følger af indædt kamp mod natur og uretfærdighed her i det ufrivillige eksistentielle eksil. Hvert år forsvinder mange indianske kvinder i USA, og få af sagerne bliver opklaret, fortæller filmens efterskrift.

I ’Wind River’ er det sneen og stilheden, der forhindrer efterforskningerne. Både konkret, fordi de evige snestorme visker spor ud, og i overført betydning, fordi sneen fastfryser sorg og talelyst. Den breder hvide lagner af uskyld ud over landskaberne, men som et skin, der skjuler voldens virkelighed lige under overfladen. Den isolerer huse og deres hemmeligheder, den blænder og den bringer hjertevarme tæt på nulpunktet. Humanisme og frostgrader er svært forenelige i genren for forfrosne thrillere, som vi har set det i film som ’Insomnia’ og ’Fargo’.