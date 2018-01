Gik du glip af de første ti sæsoner af 'X-Files', så hop på her Kultserien ’X-Files’ er tilbage med en ny 11. sæson. Og lad os være ærlige: ’X-Files’ er nok en af den slags serier, der skulle være stoppet en del sæsoner tidligere, mens legen var god. Men serien har mange kvaliteter – og så er den en stiløvelse udi forskellige genrekategorier.

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker ’X-Files’. Jeg har seriens tema som ringetone på min telefon, og i min stue hænger en ’I Want To Believe’-ufo-plakat magen til den, der hænger på FBI-agent Fox Mulders kontor. Det er der mange grunde til. For det første har jeg et blødende hjerte for horror-science fiction-kitsch. Og så er det samtidig en af de mest alsidige serier, jeg har set.

Serien er fragmenteret i forskellige genrer, og hver eneste episode kan i princippet være komplet anderledes komponeret end den foregående. Jeg har derfor udarbejdet et katalog over typer af ’X-Files’-afsnit og deres kendetegn. De fleste fansider skelner mellem såkaldte monster of the week-afsnit, også kaldet stand alone-episoder (som kan ses uafhængigt af hinanden) på den ene side og mytologi-afsnit (der skriver langsigtet videre på seriens røde tråd og karakterernes udvikling) på den anden. Jeg har tilladt mig at udvide de to kategorier og særligt monster of the week-kategorien i et dybere studie af seriens genremæssige dna.

sci-fi-krimiserie 11 sæsoner med X-Files X-Files spænder over 11 sæsoner samt to film, ’The X-Files’ fra 1998 og ’X-Files: I Want to Believe’ fra 2008. Seriens to hovedpersoner er FBI-agenter og arbejder i specialenheden for sager, der ikke kan løses med konventionelle metoder: the X-Files. Fox Mulder (David Duchovny) tror på det overnaturlige. Hans lillesøster forsvandt under mystiske omstændigheder, da han var barn, og siden har han søgt efter sandheden i sagsakter om overjordiske bortførelser. Han har en stor retfærdighedssans, og hans intuition er ofte utroligt god, men han fucker også tit alting op for alle og er nødt til at blive reddet af sin kollega. Dana Scully (Gillian Anderson) er kløgtig, kompleks og generelt badass. Hun er ikke bare FBI-agent, hun er også læge, så hun praktiserer en urokkelig, videnskabsfunderet skepsis i samarbejdet med Mulder og hans mere alternative metoder. Hun er god til at løbe med høje hæle på, og hun rocker med sit mistænksomme duckface og sandfarvede pantsuit. X-Files er skabt af Chris Carter, og i en årrække var en af de gennemgående producere og manuskriptforfattere Vince Gilligan, som senere skabte ’Breaking Bad’. Vis mere

Dem skal du se Fem gode stand alone-afsnit ’Beyond the Sea’ (sæson 1, episode 13) ’Darkness Falls’ (sæson 1, afsnit 20) ’Avatar’ (sæson 3, episode 21) ’Sanguinarium’ (sæson 4, episode 6) ’Drive’ (sæson 6, episode 2).

Monster of the week

I denne type afsnit efterforsker Mulder og Scully en sag, hvor en nøglekarakter har u- eller overmenneskelige evner eller afvigende fysiske kendetegn. Monsterkategorien er bred og kan inddeles i følgende subkategorier: urban legend, transformation, freak of nature, telekinese, zombie og Tjernobyl.Der er få skurke, der optræder i flere afsnit – for eksempel den klamme mutant Eugene Victor Tooms, der har den for en seriemorder heldige egenskab, at han er i stand til at klemme hele kroppen igennem meget små åbninger, for eksempel ventilationssystemer. Tooms dukker op første gang i sæson 1’s afsnit 3 som seriens første monster of the week.

Paranormalitet

Mulder og Scully efterforsker en sag, hvor nogen kan tale med døde, se de døde, se, hvordan andre mennesker skal dø, har en eksisterende forbindelse til nogen, som er døde, eller bliver handlingskontrolleret af en person, som er død. Scully er formentlig skeptisk.

Kontamination

En mystisk ukendt smittekilde spreder sig, og en masse mennesker dør på virkelig ulækre måder. Det kan være noget med parasitter, væskende bylder, pest eller en mystisk ur-virus. Denne type afsnit foregår ofte i en skov, en jungle eller på Nordpolen. I afsnittene forekommer typisk en form for karantæne, som enten er statskontrolleret eller improviseret af de smittede. Af mindeværdige eksempler kan nævnes det voldsomt ’Alien’-inspirerede afsnit ’Ice’ (sæson 1, afsnit 8). Scully er videnskabskvinde og prøver at finde en kur. Mulder og Scully bliver reddet i sidste øjeblik, og i næste afsnit har de det godt og lider ingen mén.