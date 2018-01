Ny sæson af 'X-Files' er guf for nostalgikere, men mangler for alvor kvalitet Den 11. sæson af science fiction-serien er at dømme efter de første par afsnit rig på overraskelser, men også en kende for vidtløftig.

FOR ABONNENTER Lad os bare for en god ordens skyld slå det fast med det samme: Nye seere af 'The X-Files' kan ikke begynde her. Kender man ikke forhistorien om de to hovedpersoner, specialagenterne Dana Scully og Fox Moulder, samt deres indbyrdes relation plus forhold til det eventuelt extra-terrestriale og den cigaretrygende mand, vil det kræve en ekstraordinær forestillingskraft og evne til syntesedannelse at komme på nogenlunde omgangshøjde uden at se de foregående ti sæsoner. Man vil uvægerligt mangle vigtige brikker af information og sidde med et ukendskab til seriens facetterede univers og mange handlingstråde. Og så alligevel. Man kan – i en snæver vending – godt bero på det resumé, der indleder den nye sæson, og så ellers asfaltere, mens man kører. For der er rigeligt med spænding og action, og dertil også paranoia og konspirationsteori nok til en hel afdeling af forfølgelsesvanvittige nørder. Serien havde sin første – og væsentligste – storhedstid tilbage i midten af 1990'erne, hvor den i den grad var fjernsyn til tiden. For dens storyline om alien invasion, fordækt spil i magtens korridorer og allehånde undertrykte sandheder var gefundenes Fressen for den generation af konspirationsteoretikere, der netop havde fået internettet som en helt ny og fantastisk legeplads, suverænt egnet til deling af såvel skepsis som fotos af den billedskønne, rødhårede Gillian Anderson, der varetager rollen som den ene af de to hovedpersoner, den lægeuddannede Dana Scully.