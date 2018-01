Rapport: Det er stadig de hvide mænd, der sidder på magten i Hollywood Ifølge en ny rapport, der tager temperaturen på diversiteten i Hollywood, er andelen af kvindelige, sorte og asiatiske instruktører stort set den samme som for 10 år siden.

Rapport: Ulighed i 1.100 populære film Studiet har analyseret 1.100 film over de sidste 11 år og blandt andet set på: Hvordan sammensætnignen af skuespillerne er

Hvem der taler mest

Hvilke roller kvinder og mænd typisk castes til

Hvem der har instrueret

I løbet af det sidste år har der været meget fokus på diversiteten i Hollywood, hvor specielt den seksualiserede og mandsdominerede kultur via #Metoo-kampagnen er løbet med overskrifterne.

Men de flodbølger, som kampagnen medførte, mangler fortsat at manifestere sig i den californiske filmby, konkluderer en ny rapport fra University of Southern Californias skole for kommunikation og journalistik, som The Guardian har fået adgang til.

Resultaterne afslører, at intet er ændret for kvinder bag kameraet trods den voksende opmærksomhed på problemet Dr. Stacy L. Smith

Ifølge rapporten er der ikke sket nævneværdige forbedringer med diversiteten i Hollywood siden 2007, og andelen af kvindelige, sorte og asiatiske instruktører er stort set uændret.

»Resultaterne afslører, at intet er ændret for kvinder bag kameraet trods den voksende opmærksomhed på problemet (...) Det er slut med at snakke om tingene. Indtil de store medier indfører konkrete retningslinjer for at imødegå den kultur, der forhindrer ansættelsen (af kvinder red.), vil intet ændre sig«, lyder det fra rapportens forfatter Dr. Stacy L. Smith til The Guardian.

Studiet har analyseret 1.100 film over de sidste 11 år, hvor det kun er fire procent af filmene, der har en kvindelig instruktør.

Samtidig har kvinderne typisk en kortere karriere, hvilket blandt andet skyldes, at de har sværere ved at avancere fra mindre, uafhængige produktioner.

Men de selskaber, som ikke følger med udviklingen og ikke i højere grad lytter til folkets krav om større diversitet både på skærmen, men også bagved kameraet, kan ende med at blive ramt på pengepungen, advares det i rapporten.

»Forbrugerne har i en ekstraordinær grad stemt med deres tegnebøger i år og skubbet film som 'Wonder Woman' og 'Skønheden og Udyret' hele vejen til toppen af box office-listerne«, lyder det i rapporten.