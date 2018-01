Kommentar: Slut med skilsmisser i samtalekøkkener og opklaring af mord i møgvejr. DR's nye dramachef skal fortælle nye historier

Ny trivselsundersøgelse placerer Esbjerg på en fornem førsteplads, når det gælder trivslen blandt folkeskoleelever«. Sådan lød indledningen i en artikel i Jydske Vestkysten 21. juni 2017.

Artiklen fortalte, at Esbjerg Kommune ligger nummer et på Undervisningsministeriets opgørelse over indsamlede data fra de nationale målinger af elevernes trivsel. Der var én kommentar til artiklen fra en læser: »Dem, der har lavet den undersøgelse, har på ingen måde selv børn i en af de skoler i Esbjerg«.

Esbjerg har systematiseret og digitaliseret sit arbejde med trivselsmålingerne så intenst, at kommunens egne lærere nu rejser tvivl om troværdigheden ved den nationale trivselsmåling og resultaterne fra den vestjyske kommune.

Esbjerg har indkøbt et it-system fra Rambøll, der giver de enkelte lærere adgang til at læse elevernes individuelle besvarelser, der er koblet op på deres cpr-nummer. Og lærerne har også pligt til at handle på disse trivselsdata. Det er i strid med regelgrundlaget og Undervisningsministeriets løbende anvisninger til kommunerne om, at besvarelserne skal være »fortrolige«.