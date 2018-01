Fem hjerter til svensk krimiserie: Den brillante detektiv, en moderne Scherlock Holmes, er fremragende på sin egen detaljeringsfikserede facon Tv-filmatiseringen af Leif G.W. Perssons ’Den døende detektiv’ er samfundskritik og politikrimi af fineste skuffe.

De svenske tv-krimier har en anden alvor end de danske. Og de er mere fokuserede på politiarbejdet end vores. Selvfølgelig interesserer de sig også for, hvordan arbejde påvirker privatlivet, men det sker med en anden strenghed. Intimsfæren er absolut sekundær.

Derfor er det også trist, når karrierer er slut. Som vi så det ske for Martin Beck og for Leif G.W. Perssons hovedperson Lars Martin Johansson, kaldet LMJ, der tidligt i sit otium rammes af en hjerneblødning – pudsigt nok umiddelbart efter at have bestilt en sjover af en hotdog ved sin foretrukne pølsevogn – og bevægelseshandikappet bliver sat til at slappe af.

LMJ får imidlertid ikke blot en blødning i venstre hjernehalvdel. Forsynet udstyrer ham også med en mission i rekonvalescensen. Hans læge oplyser ham om et en del år gammelt mord på en lille pige, og fra sin kørestol genoptager han sagen, der er grum og styg.

For det er vigtigere for ham at være i gang og gøre det, han holder af, herunder at trodse lægens kostråd og ordrer om rigeligt med hvile, for i stedet at udfordre sit intellekt med arbejde og sin krop med sprut, fed mad og røg.