Ridley Scott om Kevin Spacey-beslutning: »Det handler om business. Intet andet« Alle scener var i kassen. Men filminstruktøren Ridley Scott fjernede uden tøven den skandaleramte Kevin Spacey fra sin nye film, fortæller han.

Traileren for filminstruktør Ridley Scotts nye film 'All the Money in the World' kørte allerede i biograferne. Alle scener var skudt - og de var med filminstruktørens egne ord blevet »perfekte«.

Det var sådan, det var for fire måneder siden - i slutningen af oktober 2017 - da Scott blev bekendt med nyheden om, at skuespilleren Kevin Spacey, der spillede med i hans kommende film, var under beskyldning for i beruset tilstand at have forgrebet sig seksuelt mod en dengang 14-årig dreng for 30 år siden, og at flere personer i filmverdenen havde lignende erfaringer med Spacey.

Nyheden ramte Ridley Scott med »den der grimme, dybe mavefornemmelse: oh, shit«.

Det fortæller han i et interview med den britiske avis The Guardian.

Ridley Scott havde nydt samarbejdet med House of Cards-stjernen.

»Jeg kom meget godt ud af det med ham. Han er en meget dygtig skuespiller, som er vældig sjov at arbejde sammen med«.

Nu kunne man så tro, at nyheden om Spacey sendte Ridley Scott ud i et svært dilemma: What to do?

Men sådan var det ikke.

»Min beslutning faldt promte. Jeg sagde: Vi er nødt til at gøre det her om«, fortæller Scott.

Samme aften mødtes han med skuespiller Christopher Plummer i New York. Kevin Spacey blev slettet fra filmen. Plummer overtog Spaceys rolle i 22 scener. Endnu engang fik Ridley Scott tilladelser til at benytte lokationer i England og Italien. Skuespillerne Michelle Williams og Mark Wahlberg gik med på at indspille de relevante scener igen. Alle gik i arbejds-mode. Bang, bang, bang.

»Jeg var ikke forpint. Jeg dvæler aldrig ved et problem, kun løsningen. Det er noget, du lærer, når du laver det, som jeg laver«.

Det handler om business, siger han. Intet andet. Spørgsmål om etik, skuespil og det at fortælle historier hænger altid sammen med budget, profit og antal rumper i biografernes sæder, siger han.

»Når du laver film, mister man mange penge, hvis der er noget, der ikke fungerer. Business er altid tæt knyttet til den kreative proces«.

Ridley Scott siger, at han ikke selv har oplevet Kevin Spacey krænke nogen.

»Jeg har aldrig set noget upassende. Han er en meget dygtig skuespiller. Det er en skam«, siger han uden at uddybe, om skammen omhandler de forhold, som Spacey bliver anklaget for eller det faktum, at Spacey er endt som en spedalsk, der ikke længere kan bruge sit talent.