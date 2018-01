Portræt: Ny formand for juryen i Cannes er en stjerne med skarpe kanter Cate Blanchett står i spidsen for ny aktivistisk fond for sexkrænkede og er kommende formand for juryen i Cannes.

Det bliver et travlt år for Cate Blanchett, især uden for filmsettet: i fredags blev det offentliggjort, at den 48-årige australske skuespiller skal være formand for den kunstneriske jury på årets filmfestival i Cannes. Få dage forinden figurerede Blanchett som en af de førende kræfter i en ny aktivistisk fond, Times Up Initiative, der er opstået i kølvandet af #MeToo-kampagnen i USA.

Fondens formål er at indsamle penge til juridisk hjælp til ofre for seksuelle krænkelser på deres arbejdsplads. Ikke alene i den amerikanske filmindustri, men på alle amerikanske arbejdspladser.

Mere end 300 kvindelige Hollywood-skuespillere, manuskriptforfattere og instruktører står bag initiativet, der efter nogle måneder som platform for debat- og arbejdsgrupper nu går ind i en mere konkret fase, hvor fonden skal gøre sexkrænkede i stand til at forfølge deres krænkere retsligt. Kampagnen har allerede samlet 13 millioner dollars. Målet er 15 millioner (93 millioner kroner).

Cate Blanchett Født 1967 i Ivanhoe nær Melbourne, Australien. Har læst økonomi og kunsthistorie, uddannet skuespiller i Sydney, 1992. Har siden 1997 været gift med den australske dramatiker Andrew Upton. Sammen har de sat fire børn i verden. Familien bor i England.

Pengene skal målrettes grupper, der har svært ved selv at betale sagsomkostningerne i forbindelse med søgsmål og retssager: unge kunstnere, fabriksarbejdere, tjenere, kvinder i landbruget.

Fonden blev annonceret på den første dag i 2018 i form af et åbent brev på Times Up Initiatives hjemmeside, der også blev bragt i blandt andet The New York Times og The Guardian. Annoncen er udformet som et åbent brev og underskrevet af en lang række internationale kvindelige skuespillere, blandt andre Natalie Portman, Reese Witherspoon, Cate Blanchett og Emma Stone.

En del af det åbne brev henvender sig direkte til kvinder i det amerikanske landbrug og er udformet som en solidaritetserklæring fra Hollywoods privilegerede lag til søstre og brødre i arbejderklassen i kampen mod seksuelle overgreb og krænkelser. Cate Blanchett var sidste år en af de første til at ytre sig mod og fordømme den skandaliserede filmproducer Harvey Weinstein.

»Enhver mand, der har autoritet eller magt, uanset om han er filmproducent eller præsident, som tror, at det er hans privilegie at krænke eller misbruge de kvinder, han kommer i kontakt med gennem sit arbejde, skal stilles til ansvar«, erklærede Blanchett efter afsløringen af filmmogulen, hvis selskab, Miramax, hun har indspillet ikke så få film for.

Vi kan alle godt lide at se sexede ud, men det betyder ikke, at vi vil kneppe med hvem som helst

Cannes-festivalens valg af Blanchett til det magtfulde og prestigiøse hverv som juryformand kan roligt tolkes som festivalens solidaritetserklæring til #Me Too og Times Up Initiative.

»Vi er meget stolte at kunne byde en særlig talentfuld og bevidst kunstner velkommen«, lød det fra Cannes-topfolkene Pierre Lescure og Thierry Fremaux, da de offentliggjorde navnet på den kommende juryformand.

»Vores samtaler med Cate Blanchett i efteråret overbeviste os om, at hun er en passioneret kvinde, en helhjertet filmelsker, der vil engagere sig meget i rollen som juryformand«, lød det fra Cannes, hvor de altså er ganske tilfredse med, at Blanchett er stærkt engageret i samfundsanliggender. Ud over at være aktiv i kvinde- og miljøpolitik er hun også goodwill-ambassadør for FN’s flygtningeprogram.

Siden det internationale gennembrud i titelrollen i Shekhar Kapurs ’Elizabeth’, som Blanchett blev nomineret til en Oscar for i 1998, har australieren været blandt Hollywoods mest funklende stjerner. Hun medvirkede i samtlige Peter Jacksons Ringenes Herre- og Hobitten-film, i 2005 fik hun sin første Oscar for sin hæsblæsende inkarnering af Katherine Hepburn i Scorseses ’The Aviator’.

Blanchett har også haft kunstneriske triumfer for roller i mere alternative produktioner: I Todd Haynes’ syrede Bob Dylan-epos, ’I’m Not There’, var Cate Blanchett vel nok den mest overbevisende af de i alt fem skuespillere, der spillede hver sin udgave af Dylan. I år spillede hun 12 forskellige roller i den tyske filmkunstner og akademiprofessors Julian Rosefeldts fremstilling af kunsthistorien i filminstallationen ’Manifesto’.