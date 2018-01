Bevægende afviklet HBO-serie om homoaktivist skal have tak for at turde rive sløret fra vore øjne

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Michael Bo om miniserien 'When We Rise' på HBO Nordic.

De store ædle historier om heroisme og personlige ofre har det med gemme på noget mere snasket. Dustin Lance Black, der fik en Oscar for sit manuskript til ’Milk’ om San Franciscos myrdede homoseksuelle borgmester, har siden 2008 haft en bumpet karriere. Indtil nu.

When We Rise. Miniserie i tre dele. HBO Nordic.

’When We Rise’ er historien om homoaktivisten Cleve Jones (Guy Pearce og Austin P. M Kenzie som ung), der tager til San Francisco som 18-årig i 1972 og gør hele udsprings-, sauna- og festscenen med, indtil aids kommer, slukker lyset og dræber titusinder af ikke mindst homoseksuelle mænd. Og det amerikanske politiske establishment, der kunne iværksætte forskning til at komme sygdommen til livs, sidder på hænderne, fordi – let’s face it – homoerne stod ikke som nr. 1 på Reagans liste over bevaringsværdige subkulturer.

Historien, som Gus Van Sant instruerer det første halvanden time lange afsnit af, er konventionelt, men bevægende afviklet. For måske første gang lodder serien dybden af de indbyrdes modsætninger i den alliance af minoriteter, der tegnede kludetæppet, der kæmpede for at få aids taget alvorligt. De sortes kulturbetingede homofobi, de lesbiskes forbitrelse over, at bøsserne hidtil er rendt med showet, mens de inderst inde synes, at mændenes promiskuøse livsstil er grunden til epidemien, og at den dermed i nogen grad er selvforskyldt.

Blandt de velsituerede, borgerlige bøsser var der stor afsmag over for militante fraktioner, og faktisk er det et mirakel, at der overhovedet dannede sig en funktionsdygtig aktivitetsgruppe.

’When We Fight’ skildrer den infight med sans for dramatik, og den klipper effektivt mellem dramatiserende sekvenser og nyhedsoptagelser. Ud over de nævnte er Rachel Griffiths, Mary-Louise Parker, David Hyde Pierce, Whoopi Goldberg og flere stjerner med, hvilket giver den en slags glamour og hæver den over debat.

Men først og fremmest skal den have tak for at turde rive sløret fra vore øjne og ikke gemme meget tilbundsgående konflikter væk i en større sags interesse. De, der dannede koalitionen mod den politiske undertrykkelse (Clinton, der ikke turde følge sit opgør med ’Don’t Ask Don’t Tell’-politikken i militæret op, står også for skud), og det lykkedes kun til øllet at sætte sig ud over egne fordomme og særinteresser.

Jeg mødte Cleve Jones, da København var vært for OutGames i 2009, men først nu forstår jeg helt, hvor central en figur han var for græsrøddernes udvikling.