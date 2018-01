Kortfilm om alkoholiske forældre handler om misbrug og dårlig tidsånde I misbruget afmonterer den voksne let sig selv som den ansvarlige i relationen til sit eget afkom.

Voksne, der har svært ved at finde ud af at opføre sig som voksne mennesker. De synes at være et tema i tiden, disse voksne, der ikke kan forstå, de ikke længere er de unge. Et efterslæb fra 68 kombineret med tidens almindelige narcissisme. Jeg, mig, mig.

Hvilket så faktisk ikke er temaet i ’Næste stop’, der skal sætte fokus på alkoholmisbrug som tikkende bombe under det danske parcelhus. Men de to ting hænger sammen. Ikke at kunne styre sit alkoholforbrug ender let med, at man fralægger sig sit ansvar som den voksne og på mere end én måde bliver den afhængige.

Næste stop. Instr. Daniel Kragh-Jacobsen. DK, 2018. 21 min. Kan ses på dr.dk/tv fra 11. januar.

Daniel Kragh-Jacobsens filmatisering af Christina Østers manuskript udgøres af en enkelt episode, der sætter fingeren på det ømme punkt, og så maser den rundt et par gange, indtil man krummer tæer i skoene, og det gør ondt i hjertet på studenten Sivs vegne.

Det er årets vådeste dag. De nyudklækkede studenter kører hujende i vogn. De unge fejrer, at de nu er herrer i åndernes rige, ved at drikke hjernen ud. At man drikker sig fra sans og samling, er nærmest obligatorisk og rituelt. Det er samtidig lidt af et maraton at skulle beværtes hos alle de feststemte forældre.

Sådan en våd lynvisit er også lidt af en fristelse at dingle foran næsen på en alkoholiker. Siv gruer for, at hendes mor ikke har kunne holde sig fra de våde varer, mens hun har ventet på vognen. Med god grund.

Når mor Pia får for meget at drikke, bliver hun mindet om, hvor lækker hun var, hvor uretfærdigt livet er, og hvor meget sjovere et bekendtskab hun er end sin dødbider af en datter, der mærkeligt nok ligner et nervevrag, hver gang der er optræk til fest.

Ann Eleonora Jørgensen vælter overbevisende rundt i studentergildet som moderen, der føler ungdommens kilde springe og sprøjte på ny, mens Mathilde Fock gestalter den unge Sivs desperation troværdigt. I hendes øjne ser man alt det, hun instinktivt holder tilbage, fordi hendes mor ikke kan styre sig. Deres forbyttede roller handler både om misbrug og dårlig tidsånde.