På det jævne: Sympatiske Louise Wolff serverer gamle nyheder i DR 1's nye store satsning DR’s kulturmagasin sprudler ikke på jomfrurejsen, men det er bedre end ingenting, skriver Henrik Palle i sin anmeldelse af 'Gejst'.

Hvordan tager et moderne kulturmagasin til fjernsyn sig ud i vore digitaliserede, omkringfarende og multiplatformsunderstøttende dage? Tjah, det er ikke ligefrem noget let spørgsmål at besvare. For indtil videre kan man næsten kun besvare det in the negative, så at sige.

Et tidssvarende kulturmagasin er nemlig ikke noget med tre Børge Mogensen-stole omkring et egetræsbord og så nogle uspecificerede kulturpersonligheder med eller uden skæg og pibe, som med kendermine fortæller om deres seneste trakasserier med bog, teaterstykke, film, skulptur eller musikalske udladning. Og det er ej heller TV 2 News’ kulturelle alibi, hvor en intellektuelt letpåklædt studieperson interviewer til lejligheden indkaldte eksperter om det seneste inden for massekulturel hakkelse i døgnets evindelige rejsestald, som var de running sushi på et discountspisested i Vanløse.

Ligesom Mulle ikke blev Paul McCartney af at få Beatles-støvlerne på i Bille Augusts ’Zappa’, bliver gamle formater hverken opdaterede eller relevante, blot fordi man pakker dem ind i funky grafiske løsninger og udstyrer dem med navne, der minder én om restauranter, hvor spejlæg omtales som confiterede og flæskesvær smager af rosmarin.

Så det er med skrækblandet forventning, at man sætter sig til at se DR 1’s store nye kulturelle magasinsatsning, ’Gejst’. For allerede indledningens hastige billedskift og brug af håndtegning ind over fladen antyder et lidt desperat ønske om at være med på beatet, oppe i tiden og nede med de fede.