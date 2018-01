Ny Ridley Scott-film er endnu en gang i problemer efter fyring af Kevin Spacey Da anklagerne væltede ned over Kevin Spacey, reagerede instruktør Ridley Scott prompte og fjernede ham fra filmen 'All the Money in the World', hvilket betød, at flere scener skulle genindspilles. Nu kritiseres produktionsselskabet for at underbetale kvindelige skuespillere for geninspilningerne.

Når det hele brænder på, er man nødt til at tænke hurtigt.

Det gjorde instruktøren Ridlet Scott ('The Martian', 'Alien', 'Gladiator' m.fl.), da anklagerne om seksuelle krænkelser væltede ned over Hollywoodstjernen Kevin Spacey.

Scott har tidligere udtalt, at han ikke var et sekund i tvivl om, at Spacey skulle fjernes fra kidnapningsdramaet 'All the Money in the World', der er baseret på virkelige hændelser. Også selv om det betød, at de scener, som han indgik i, skulle genindspilles.

Rollen som afløser faldt på Christopher Plummer, og sjakket blev hurtigt samlet i London for at genindspille scenerne.

Men nu kritiseres produktionsselskabet bag filmen for ikke at give den kvindelige hovedrolleindehaver Michelle Williams løn for arbejdet med at genindspilningerne, mens hendes mandlige modpart Mark Wahlberg blev aflønnet med ekstra 1,5 million dollar i gage.

Det skriver The New York Times.

Blandt de forargede er kollegaen Jessica Chastain, der i øjeblikket er aktuel med hovedrollen i 'Molly's Game'.

På Twitter skriver hun:

»Vær sød og se Mihelles optræden i 'All the Money in the World'. Hun er en fremragende, Oscar-nomineret, Golden Globe-vindende skuespillerinde. Hun har været i industrien i 20 år. Hun fortjener mere end 1 % af hendes mandlige medstjernes løn«.

Please go see Michelle's performance in All The Money in The World. She's a brilliant Oscar nominated Golden Globe winning actress. She has been in the industry for 20 yrs. She deserves more than 1% of her male costar' s salary. https://t.co/HIniew6lf7 — Jessica Chastain (@jes_chastain) January 10, 2018

Forskellige tilgange

Ifølge New York Times havde de to stjerner, Williams og Wahlberg, meget forskellige tilgange til genindspilningerne.

Michelle Williams smed alt, hvad hun havde i hænderne, for at støtte beslutningen om at fjerne Kevin Spacey fra filmen. Hun arrangerede pasning til sin 12-årige datter, fløj til London og indvilligede i at genindspille scenerne udelukkende for forplejningsomkostninger svarende til 80 dollar per dag.

»De måtte få min løn, de måtte få min ferie, hvad end de ville have, fordi jeg virkelig værdsatte den massive indsats de lagde i det«, lød det fra Williams ifølge New York Times.

Mark Wahlberg derimod, der allerede var bitter over at have arbejdet for en væsentligt mindre gage, end han plejer, så sit snit til at vride nogle flere penge ud af produktionsselskabet Imperative Entertainment.

1,5 millioner dollar for at være helt præcis.

Ifølge Melissa Silverstein, der er grundlæggeren af non-profit organisationen Women and Hollywood, der arbejder for lighed mellem kønnene i underholdnindsindustrien, er sagen med Michelle Williams ulønnede arbejde endnu et eksempel på den mandsdominerede branche:

»Denne fortsatte undervurdering af kvinder har skabt en industri, hvor kvinder får færre jobs, har mindre magt og et mindre potentiale and mændene. Hvis Hollywood ønsker en større forandring bragt frem af de sidste par måneders åbenbaringer, er den nødt til at adressere den økonomiske ulighed mellem mænd og kvinder«, lyder det fra Silverstein.

Hverken Imperative Entertainment eller Wahlberg, Williams og Scott har ifølge New York Times ønsket at kommentere på sagen.