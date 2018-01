Kvindelige skuespillere: Vi vil aldrig arbejde for Woody Allen igen

Flere kvindelige Hollywood-stjerner har i denne uge meddelt, at de aldrig vil arbejde sammen med Woody Allen igen.

Skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter Greta Gerwig, der i søndags vandt en Golden Globe for sin film 'Lady Bird' sagde i et interview med New York Times i tirsdags, at hun fortryder, at hun var med i Woody Allens 'To Rome With Love' fra 2012.

»Havde jeg vidst dengang, hvad jeg ved nu, så havde jeg ikke spillet med i den film. Jeg har ikke arbejdet for ham siden, og jeg vil aldrig arbejde for ham igen«, sagde hun.

Og i et åbent brev i Huffington Post til Woody Allens og Mia Farrows adoptivdatter, Dylan Farrow, undskyldte Mira Sorvino i onsdags, at hun havde været med i Woody Allens 'Mig og Afrodite' i 1995. En optræden, der indbragte hende en Oscar.

Hvorfor går han fri?

Det er de gamle beskyldninger fra 1993 om, at Woody Allen misbrugte sin dengang syvårige adoptivdatter Dylan Farrow, der får kvinderne til at reagere. Dylan Farrow beskyldte Woody Allen for overgrebene, som han lige siden har afvist. Og der kom aldrig en retssag ud af beskyldningerne.

Den nu voksne Dylan Farrow skrev i begyndelsen af december sidste år et indlæg i Los Angeles Times, hvor hun gentog beskyldningerne mod Woody Allen for at have misbrugt hende og undrede sig over, at alle mulige Hollywood-trofæer blev ramt af #MeToo-bevægelsen, mens Woody Allen gik fri og istedet havde fået en millionkontrakt på en ny film.

I sit åbne brev til Dylan Farrow undskylder Mira Sorvino, at hun dengang opfattede beskyldningerne fra Dylan Farrow som en del af skilsmissekampen mellem Woody Allen og Mia Farrow.

»Det er jeg virkelig ked af, Dylan. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvordan du må have haft det i alle de her år, hvor du kunne iagttage hvordan en, der havde gjort dig fortræd som barn, da du var en sårbar lille pige i hans varetægt, blev lovprist igen og igen, også af mig og utallige andre i Hollywood, som hyldede ham og ignorerede dig«, skrev hun.

I et tweet har Dylan Farrow takket Mira Sorvino for det åbne brev:

»Jeg er overvældet, og min taknemmelighed kan ikke udtrykkes i ord. Dit mod er fantastisk og din aktivisme et eksempel for os alle. Af hele mit hjerte, tak«.

Woody Allens søn afslører Weinstein

Mira Sorvino var blandt de første kvindelige Hollywood-stjerner, der stod frem i The New Yorker og fortalte om de overgreb, de var blevet udsat for af Hollywood-produceren Harvey Weinstein. Og det var netop i forbindelse med Woody Allen-filmen 'Mig og Afrodite', at hun var blevet chikaneret af Harvey Weinstein.

Historien har den ekstra krølle, at den journalist, der fik Mira Sorvino og en række andre Hollywood-stjerner til at stå frem og berette om Harvey Weinsteins overgreb, er journalisten Ronan Farrow. Han er søn af Woody Allen og Mia Farrow. Og bror til Dylan Farrow.

Allerede i begyndelsen af november sidste år lagde den første skuespiller afstand til Woody Allen.

I et #MeToo-opslag på sin Facebook-side skrev skuespilleren Ellen Page, der spillede sammen med Greta Gerwig i 'To Rome With Love':

»Jeg var med i en Woody Allen-film, og det er det, jeg fortryder allermest i min karriere«.

Woody Allen har ikke kommenteret interviewet med Greta Gerwig eller brevet fra Mira Sorvino.