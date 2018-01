Forfatteren af 'The Handmaid's Tale' kritiseres for #MeToo-indlæg

I den dystopiske fremtidsroman 'The Handmaid's Tale' beskrives et mandsdomineret samfund, hvor kvinder holdes som slaver og er reduceret til fødemaskiner.

Romanen er blevet til den anmelderroste serie af samme navn, og den røde dragt og hvide kyse, som bæres af kvinderne i serien, er blevet et symbol på den verdensomspændende #MeToo-kampagne.

Derfor er det også en smule paradoksalt, at den canadiske forfatterinde Margaret Atwood, der har skrevet 'The Handmaid’s Tale’, nu kritiseres for et indlæg om #MeToo bragt i avisen The Globe and Mail.

Det skriver The Hollywood Reporter.

I indlægget udtrykker Atwood bekymring for, at #MeToo-kampagnen tager overhånd og for at gå i en stor bue uden om retssystemet.

»#MeToo-bevægelsen er et symptom på et ødelagt retssystem. Alt for ofte er kvinder og andre ofre for seksuelle krænkelser ikke blevet behandlet fair af institutionerne - heriblandt de store virksomheder - så de (ofrene red.) har brugt et nyt værktøj: internettet. Stjerner faldt fra himlen. Det har været meget effektivt, og det har været et massivt wake-up call. Men hvad bliver det næste? Hvis retssystemet omgås, fordi det er ineffektivt, hvad vil så erstatte det? Hvem bliver de nye magt-mæglere?«, skriver Atwood i indlægget, der kan læses her.

Den udlægning af #MeToo er imidlertid faldet mange for brystet, og kritikerne mener, at Atwood er ude af trit med samtiden, og at hun har misforstået hele pointen med #MeToo-kampagnen.

En bruger på Twitter skriver for eksempel således:

»Ønsker, at Margaret Atwood vender tilbage til at skrive dystopisk fiktion om en kvindehadende verden i stedet for at, du ved, aktivt skabe den«.

Wish Margaret Atwood would get back to writing dystopian fiction about a misogynist world instead of, y'know, ACTIVELY CREATING IT. — Evan Munday (@idontlikemunday) January 13, 2018

I det hele taget skal man tænke sig godt om, inden man kritiserer #Metoo, hvilket den franske skuespillerinde Cathrine Denueve fandt ud af, da hun sammen med omkring 100 andre prominente franske kvinder i sidste uge skrev et åbent brev til den franske avis Le Monde.

I brevet kaldte Deneuve og Co. #MeToo-kampagnen for en heksejagt, og de beskyldte bevægelsen for at gå for langt og skabe nypuritanisme. Kritikken var efterfølgende massiv, og Denevue sagde senere undskyld til ofrene for seksuelle krænkelser i en artikel i avisen Libération.