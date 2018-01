Interview med Nikolaj Lie Kaas: »Jeg ville elske at lave noget mere på engelsk. Også fordi jeg ligesom kan sætte ’tjek’ ud for alt herhjemme« Nikolaj Lie Kaas spiller druide i HBO-satsningen ’Britannia’.

Hvordan fik du rollen i ’Britannia’?

»Producenten og forfatteren James Richardson havde set mig i ’Forbrydelsen’, så jeg var ikke som sådan til casting, og så havde min agent hørt om projektet. Jeg mødtes med Richardson og instruktøren, og jeg tror faktisk, at vores snak var årsagen til, at rollen som druiden Divis blev skrevet, som den gjorde. På det tidspunkt stod de foran en omskrivning, og da de mødte skuespillerne, blev karaktererne fysiske for dem. Så jeg tror, at den ironi og sarkasme, vi havde lidt af til vores første middag sammen, inspirerede dem til min karakter. Og den lidt hårde tone er meget befriende, synes jeg«.

Serien foregår i år 43 efter Kristus’ fødsel, da romerne invaderer det, der i dag er Wales og England. Kan det sige noget om vor egen tid?

»Det handler meget om frygten for det ukendte. Man tror, at noget stort kommer, men kender ikke dets form. Og så har druiderne en fantastisk kontakt til naturen og til det, de kalder guder. Druiderne er et godt billede på nogle, der hele tiden stiller spørgsmål til alle valg, der tages fra klanernes side. Personligt synes jeg, det er rigtig godt, at forfatterne har valgt, at karaktererne taler nutidigt. For nogle gange er der i historiske serier tendens til, at man taler og bevæger sig i slowmotion. Som om man har med noget meget tungt at gøre«.