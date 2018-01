Todd Haynes 'Wonderstruck' er forunderligt så den er underlig 'Wonderstruck' om to døve børn der på undrende vis finder hinanden, forvirrer mere end den gavner.

WONDERSTRUCK Drama. Biografpremiere Instr. Todd Haynes USA, 2017. 117 min.

Selv om Scorseses ’Hugo’ over Brian Selznicks bog vandt fem Oscars i 2012, kan Todd Haynes (senest oscarnomineret for ’Carol’) således langtfra håbe på det samme med Selznicks creative writing-konstruerede skæbnefortælling ’Wonderstruck’.

Nærmest på en nominering er nok Carter Burwells glimrende musik, men den er jo lidt spildt på de to døve børn, der bærer hver sin del af historien.

Rose søger i 1927 efter sin bortrejste og totalt selvopslugte mor (modelleret over stumfilmstjernen Lillian Gish) og Ben 50 år senere efter sin ukendte far, og at de to forløb forbindes til slut via en tilfældig bog plus en strømafbrydelse over hele New York, giver simpelthen mere at undre sig over, end godt er.

Rose er født døv, mens Ben er thunderstruck, brat af lynet rammet, som det hed. Men tilskueren er bare rundt på gulvet efter tidskrydsklipturen gennem et par ’forunderlige’ raritetskabinetter og museer med tegnsprog og stumfilmskilte, de to ret stive børneskuespillere plus Julianne Moore i en svagt begrundet dobbeltrolle.