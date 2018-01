Tysk western gennemsyret af mænds kropslighed og hårde arbejde, formår på vidunderlig vis at forske i sprogets sprødhed og porøsitet

Grisebach betegner helt tydeligt sin hovedperson som filmens helt:

»Det, der først og fremmest interesserer mig ved begrebet, er det dybe fald, der potentielt er forbundet med det«, forklarer hun.

Alligevel er ordvalget betegnende, fordi det siger noget om, hvor forbundet Grisebach er med sine personer.

Hun er på deres side. Ikke for at indynde sig hos dem, men for at opleve det samme som dem. Og det er præcis det, hendes film også sætter publikum i stand til.

I ’Sehnsucht’, Grisebachs første spillefilm fra 2006, er der en scene, hvor maskinarbejderen Markus (Andreas Müller) og hans kone, Ella (Ilka Welz), sidder over for hinanden ved køkkenbordet i en landsby et eller andet sted i Brandenburg, og Ella med uafrystelig lidenskab siger til sin mangeårige ægtemand: »Når jeg ser dig sidde der, slår det simpelthen benene væk under mig«.

I de gennemført banale omgivelser ved et køkkenbord i provinsen, med mennesker, hvis liv er præget af deres fritidsinteresser, det frivillige brandværn og korsangen, kan man ikke undgå at blive revet med af denne passionerede kærlighedserklæring.

’Sehnsucht’, som indbragte Grisebach flere internationale priser og brændte sig ind i filmelskeres hjerter i hele verden, er ligesom ’Western’ en genrefilm, der på én gang bevæger sig inden for og uden for konventionerne.

Et eventyr, som fortalte historien om en kærlighed, der overlever alt, samtidig med at de dårligt siddende jeans og den åndssvage udveksling af våbenskjold mellem frivillige brandværn alligevel var ramt lige på kornet.

»Jeg kan godt lide, når det knirker, når naturalismen ramler sammen med det konstruerede, og billederne giver mulighed for forskellige fortolkninger på én gang«, siger Grisebach.

Betingelsen for at ramme den balance præcist er kunstnerisk kontrol, og den opnår Grisebach ved at arbejde med amatørskuespillere.

»Virkeligheden er ligesom en sparringspartner. Først i justeringen ved jeg, om jeg ligger det rigtige sted«.

Under alle omstændigheder er intet i Grisebachs film improviseret, i modsætning til den håndholdte stil, der kendetegner mange tyske film. Hendes drejebøger er meget længe undervejs, i ’Western’s tilfælde 4 år.

Den meget nøjagtige dialog udvikler hun for eksempel i tæt samarbejde med skuespillerne for at finde ind til et sprog, der er så autentisk som muligt.