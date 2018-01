Kim Skotte: Hvorfor er filminstituttet så desperat efter at sminke på dansk films kommercielle rædselsår? Det Danske Filminstitut prøver at være lige så optimistisk som den kommercielle filmbranche i en svær tid. Hvorfor?

Dansk film havde diplomatisk udtrykt ikke noget godt år i biograferne 2017. Her taler vi ikke om talent og kvalitet, men om antallet af solgte billetter. Her kan 2017 kun kaldes en næsestyver til dansk film.

Set på den baggrund kom der bemærkelsesværdige eksempler på spin i to pressemeddelelser med få ugers mellemrum.

»Biograferne: Fremtiden er lys!«.

Sådan lød overskriften, da Foreningen af Filmudlejere i Danmark og Brancheforeningen Danske Biografer gjorde status 2. januar.

Fremtiden findes jo som bekendt ikke, så man kan frit gisne om den. I modsætning til fortiden, der har det med at være sværere at rokke. Set i lyset af indholdet i pressemeddelelsen skulle overskriften nok snarere have været ’Lovende tilbagegang!’.

Det gik jo tilbage. Dog ikke så meget som frygtet efter den skrækkelige amerikanske filmsommer. Selvfølgelig har man åndet lettet op i den kommercielle biografbranche, og rapportens forfattere har da også travlt med at udpege »potentielle giganthits i 2018«.

Jeg kan da kun håbe, at optimismen holder stik, selv om det måske er at vride armen om på optimismen, når man i samme åndedrag konstaterer, at »tilskuerantallet faldt en smule«, mens »biografboomet fortsætter med uformindsket styrke«.

At kunne spinne er selvfølgelig en del af jobbeskrivelsen, når man skal gøre offentlig status for en kommerciel branche.

Det er vigtigt, at DFI ikke reducerer sig selv til spindoktor for den danske film- og biografbranche Kim Skotte, filmredaktør

Derfor var der i virkeligheden også mere grund til at hæfte sig ved vinkel og retorik, da Det Danske Filminstitut 15. dec. under den dobbeltbundede rubrik »Året der (næsten) gik«, konstaterede, at året gik på hæld, men antydede, at det hele med lidt held nok skal gå alligevel.

Et kommercielt rædselsår

Året 2017 gik ikke næsten. Kommercielt gik det overhovedet ikke. Men her spinner DFI halmstrået i modsat retning, idet man konstaterer, at »flere danske film har haft svært ved at få et ordentligt tag i publikum, men der er også lyspunkter. Den danske markedsandel ligger i december på 21 procent, hvilket er på niveau med 2016«.

2016 som med et mulehår var knap så slemt som 2017, men slemt nok.

I et kommercielt rædselsår for dansk film skulle det dermed være et seriøs lyspunkt, at man midt i december måler, at man med nød og næppe ser ud til at holde skansen i årets sidste måned? Altså målt på markedsandele.

Ikke noget med antal solgte billetter i et år, hvor man andetsteds konstaterer, at »amerikanske film har solgt 12 procent færre billetter end samme tidspunkt sidste år«.

Men hvorfor er man i DFI så desperat efter at finde sminkedåsen frem?

Spørgsmålet rører i virkeligheden ved et kildent problem: Hvad er DFI for en størrelse?

DFI er i udgangspunktet administrator af en kunststøtteordning, men man kommer af gode grunde let til at ligne Koncernen Dansk Film, der skal præsentere et godt årsregnskab, selv om det jo er producenterne, der producerer filmene og biograferne, der sælger billetterne.

DFI skal ikke være spindoktor

Men det er ikke svært at forstå, hvis man i DFI føler, man skal stå på mål for dansk film – også ud over ansvaret for, hvilke film de mere eller mindre suveræne konsulenter vælger at støtte.