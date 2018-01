Ny Netflix-serie er cool, kulsort og virkelig underholdende 'The End of the F ... World' om teenagerne Alyssa og James er prægtig, vild og meget, meget britisk.

Syttenårige James er, for nu at sige det mildt, noget af en enspænder. En sær, indesluttet starut, hvis hovedinteresse er at dræbe dyr.

Han bor alene sammen med sin godmodige, lattermilde og elskelige far, fordi mor ikke er der mere.

Tv-anmeldelse









THE END OF THE F***KING WORLD Komedieserie. Netflix.Koncept: Charlie Covell. Storbritannien. 2018.

Han er imidlertid i lidt af en krise, thi dyredrabene er begyndt at kede ham; han savner med andre ord udfordringer i tilværelsen, idet hverken skolearbejde eller familieliv kan fjerne den følelse af tomhed, der fylder hans indre, og som engang fik ham til at stikke sin ene hånd ned i en kogende hed frituregryde, så han i det mindste mærkede et og andet.

Rent ud sagt overvejer han at gå en klasse op i bytte og slå et menneske ihjel. Det må være den logiske fortsættelse for en selverklæret psykopat som ham, tænker han.

Og sørme om ikke der melder sig et indlysende offer på banen i skikkelse af den bramfri, utilpassede og grænsesøgende Alyssa, som er træt af sin mors klamme kæreste, der gør tilnærmelser til hende, og af at blive tilsidesat følelsesmæssigt til fordel for sine to spæde søskende.

Hun øjner en åndsfælle og mulig kæreste i James og går tilpas direkte til vaflerne, så James ikke kan andet end sige ja, da hun efter en lidt kikset kysseseance og hænge-ud-eftermiddag meddeler, at hun vil indfinde sig dagen efter klokken 11, hvor han så kan vise hende sine færdigheder udi cunnilingus.

Der bliver imidlertid ikke lejlighed til orale forlystelser, for grundet omstændigheder i hjemmet kommer Alyssa for sent og foreslår, at de skrider fra det hele.

Hvilket James selvfølgelig er med på, thi det vil give ham alle mulige lejligheder til at tage livet af hende på blodig vis med den jagtkniv, han har udset sig som våben til sin debut som seriemorder.

Det går selvfølgelig helt og aldeles i banjo næsten fra begyndelsen

Går i banjo fra begyndelsen

De to stævner således i hans fars stilige Mercedes ud på en tur, der skal vise sig at få Thelma og Louises til at tage sig ud som en skoleudflugt til Himmelbjerget i sammenligning.

Det går selvfølgelig helt og aldeles i banjo næsten fra begyndelsen. Følelsen af frihed og grænseløshed svækkes gradvis af virkelighedens bastante modbydeligheder, og så har vi ikke sagt for meget.

Serien er baseret på en graphic novel af Charles S. Forsman, og man fornemmer et vist slægtskab med en anden graphic novel-filmatisering: Terry Zwigoffs ’Ghost World’ fra 2001.

Lig den er ’The End of the F...ing World’ også cool og kulsort, men samtidig er den ganske engelsk i sit konsekvent uvaskede og jordnære produktionsdesign.

Der er intet som helst flashy i de tos univers, ingen rosenrød romantik, selv om underlægningsmusikken kører det vildeste trip med oldies but goodies-numre iblandet teenage angst-klassikere – det er ikke ofte man finder både Janis Ians ’At Seventeen’ og Ricky Nelson-hittet ’Lonesome Town’ i samme lydspor.

Hverken hun eller han er idol-materiale. Han er lidt splejset og i besiddelse af en brandsårsarret klo af en venstre hånd, mens hun ligner en generisk syttenårig pige, bortset fra at hun idelig bærer sin fraflyttede fars alt for store læderjakke.

Men det tilfører en autenticitet til en sammenhæng, der ellers er pænt stiliseret og grotesk i hele sit udgangspunkt.