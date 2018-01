Efter anklager om misbrug af adoptivdatter: Endnu en Hollywood-stjerne afviser at samarbejde med Woody Allen

Den oscarbelønnede skuespiller Colin Firth vil aldrig mere arbejde sammen med instruktøren Woody Allen, skriver The Guardian.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at amerikanske Allens adoptivdatter Dylan Farrow i et interview torsdag i tv-programmet 'CBS This Morning' hævdede, at hun som syvårig blev udsat for et seksuelt overgreb af den nu 82-årige filminstruktør.

Det er ikke første gang, Farrow offentligt anklager Allen for overgreb, men da sagen blev undersøgt tilbage i 1992, hvor overgrebet ifølge Farrow fandt sted, blev Woody Allen aldrig tiltalt.

Filminstruktøren har tidligere afvist Dylan Farrows anklager som »usande og en skændsel«.

Han har desuden beskyldt Dylan Farrow for at være blevet manipuleret af hendes mor og Allens ekskæreste, Mia Farrow, ligesom instruktøren har antydet, at Farrow-familien forsøger at udnytte #MeToo-kampagnen til at ramme ham.

»Selv om Farrow-familien kynisk benytter sig af muligheden for at bruge denne bevægelse, så bliver anklagen ikke mere sand i dag, end den var tidligere«, lyder det fra den 82-årige instruktør i en skriftlig udtalelse.

Flere stjerner tager afstand

Og Colin Firth er ikke den eneste stjerne, der nu tager afstand fra Woody Allen.

Også Mira Sorvino, Rachel Brosnahan, Greta Gerwig, Rebecca Hall og Timothée Chalamet har for nylig afvist at samarbejde med Allen i fremtiden.

Både Chamalet og Hall er dog med i instruktørens kommende film, men de har begge erklæret, at de vil donere deres respektive løn fra filmen til godgørende formål.

Colin Firth, som arbejdede sammen med Woody Allen i filmen 'Magic in the Moonlight' fra 2014, kritiserede sidste år producer Harvey Weinstein, som han kalte »en farlig mand«.