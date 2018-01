Hvem er det, der melder sig til at lade Sussi og Leo indrette deres hjem?

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Henrik Palle om 'Dit hjem i vores hænder'.

Der er nogle tv-koncepter, der ligger lige til højrebenet, og så er der andre, hvor man godt kan anstille betragtninger over, hvorfor de monstro så dagens lys.

Et eksempel på det første kunne være, hvad vi kunne kalde med-kokken-i-køkkenet-koncepter, hvor en fagmand øser af sin specialviden og demonstrerer teknikker samt leverer inspiration. Og det behøver ikke være begrænset til køkkenregionerne. Tidligere har vi også haft gør-det-selv-programmer med en handyman, som lærte os at høvle knaster eller lægge fliser i indkørslen. ’Det’ Leth’, sagde vi en periode, og ’Godt begyndt’ i en anden, og hele tiden tog vi ture med Søren Ryge i haven og fandt ud af, hvordan man vedligeholder stauder og dræber mosegrise. Det var og er underholdende og giver mening.

Medmindre meningen er, at kendte mennesker anses for at være gode til alt

Men så er der de andre formater, hvis eksistensberettigelse blafrer mere i vinden end svarene på, hvorfor statsministeren ikke kan lade være med at sige nej til ting, der åbenlyst vil give ham problemer senere. Et sådant er Kanal 5’s serie, hvor kendte mennesker skal agere indretningsrådgivere og stilkonsulenter for almindelige mennesker.

Man kunne måske forstå det, hvis der var tale om mennesker, som i deres virke havde udvist talent for boligindretning og var kendere af kunst og design. Folk med flair for farver, stilfornemmelse og dimensionering. Det er imidlertid ikke tilfældet. Kendthed er nok i sig selv, og så er det ellers fuldstændig hamrende lige meget, om disse kendisser nærmest har papir på manglende æstetisk sans og kombinerer kulører med et indædt raseri som en farveblind cirkusklovn.

Og hvad med de arme mennesker, der får deres hjem raseret af forandringsglade folk fra den kulørte presse? Hvorfor melder de sig? Er det et håb om, at deres liv vil blive harmonisk og lykkeligt, fordi de nu kan sidde under en lampe, som Sussi og Leo har sagt god for? Eller er det alene et forsøg på at tilkæmpe sig fem minutter i rampelyset og så sætte sin hyggelig stue på spil i den forbindelse?

Det er vitterlig ikke til at sige. Måske er der i virkeligheden tale om et avantgardistisk metakoncept, der har til formål at udstille selve konceptualitetens virkelighedsforvridende karakter. Ellers giver det ganske enkelt ikke mening. Medmindre meningen er, at kendte mennesker anses for at være gode til alt. Også ting, de åbenlyst og dokumenterbart ikke kan finde ud af.