Lucia Odoom: Tv-serier kan hjælpe os med at forstå nutidens sexkultur Sex er et af tidens varmeste, kønspolitiske emner. Nogle synes, sex er for sjov; for andre er det serious business - fællesnævneren er, at mange er virkelig dårlige til at læse hinandens kropssprog. Måske kan vi lære af tv-serierne, hvor sex gennem de seneste fem år er blevet skildret på tåkrummende, men ofte ganske realistisk vis.

Komikeren, skuespilleren og skaberen af Netflix’ serie ’Master of None’ Aziz Ansari var sidste uges hovedperson, da en ung kvinde stod frem og fortalte, at hun havde været på sit livs værste date med Ansari:

De to mødtes til en fest og klikkede, de mødtes igen senere en mandag for at drikke vin hjemme hos Ansari efter en middag ude i byen. Hjemme hos Ansari gjorde hun det klart, at hun gerne ville gå langsomt frem, efter at de havde kysset, og han havde taget tøjet af hende. Angiveligt havde Ansari flyttet hendes hånd til sit skridt. Kvinden fik klargjort, at hun ville vente, til næste gang de sås, og at hun ikke ville presses, men endte med at give ham oralsex, efter at han havde bedt hende om det. Den følgende dag fortalte hun ham via sms-beskeder, at hun syntes, det havde været en ubehagelig oplevelse. Aziz Ansari gav en undskyldning og udtalte officielt, at han tog hendes oplevelse meget alvorligt.

I hele miseren imellem disse to mennesker ligger en universel konflikt imellem to kroppe, der ikke kender hinanden, og den dårlige læsning af kropssprog og grænselandet mellem høflighed og interesse.

Sagen med Ansari peger på, at tiden kalder på flere skildringer af virkelig kompliceret sex frem for engleblid hollywoodfilmsex.

I Aziz Ansaris serie ’Master of None’ har han, med sig selv i hovedrollen, skildret det akavede ved dating, han har taget magtmisbrug op og portrætteret #MeToo, før det fandtes, i form af den fiktive kok Chef Jeff, som viser sig at have udnyttet en masse kvinder. Ligesom i tilfældet med komikeren Louis C.K., der er anklaget for sexchikane, har offentligheden været skuffet over, at Ansari selv åbenbart har dårlige seksuelle manerer over for kvinder, når han skulle forestille at være oplyst og bevidst og i sin serie utallige gange har fremstået som en givetvis lidt kikset, men sympatisk og kønspolitisk bevidst mand.

En 11-årig junkie

Ud over ’Master of None’ er der især én serie, der har banet vejen for skildringer af nutidens dating- og sexkultur: HBO-serien ’Girls’, der begyndte i 2012, og sjette og sidste sæson blev sendt i 2017.

I ’Girls’ er sex ofte realistisk og besværligt, vi ser karaktererne ase og mase, få en fod i øjet, og vi ser, hvordan de fejllæser hinandens lyster og afslører deres mørkeste og særeste kinks og fantasier. Da karakteren Shoshanna skal have sex for første gang, er det med en fyr, der elsker oralsex og gladelig laver alfabetet med sine tunge imellem benene på hende, mens Shoshanna ligger helt stift og siger »o.k., ehm, o.k., o.k., ehm, vilduhasex? Vilduhasexistedet?«. For oralsex er ikke altid noget for anspændte, selvbevidste kontrolfreaks, og det faktum fik hun illustreret med sit stive kropssprog og sit hastværk med at komme hen til missionærstillingen.

Så er der karaktererne Hannah og Adams fantastiske leg med rollespil, som er det perfekte eksempel på to forskellige oplevelser af en fælles oplevelse:

Adam ligger oven på Hannah og tager fat om halsen på hende, imens de har sex. »Kan du lide det, jeg gør ved dig, hva’?«, siger han og fortsætter: »Jeg vidste, da jeg fandt dig på gaden, hvor du gik alene, at du ville kunne lide det sådan her«.

Hannah svarer: »Hvad mener du? Vi mødte hinanden til en fest«. Hannah misforstår rollespillet, og på hendes toneleje mærker man, at hun synes, det er komisk. På Adams toneleje mærker man, at han synes, det er alvor.