Elskede du også 'Dawson's Creek'? Serien, der fik pigehjerter til at knage, fylder 20 år Pludselig var den der, den ultimative teenage-tv-serie. Vi var så færdige med ’Beverly Hills 90210’ og kastede os i stedet religiøst over ’Dawson’s Creek’, skriver Lucia Odoom, som har fundet sin indre teenager frem igen i anledning af, at det er 20 år siden, serien om teenagerne Dawson, Joey, Jen, Pacey og deres venner for første gang rullede hen over skærmene på TV3.

De fiktive teenagere i ’Dawson’s Creek’ var eftermiddagens helte. De lærte mig at gå med små glimmerhårklemmer, store sweatre og udtrykke lidt for højtravende følelser i alt for ung en alder.

Men før ’Dawson’s Creek’ kom på tv i 1998, var der mest af alt bare dåselatter i fjernsynet og alt for dramatiske sæbeoperaer som ’Glamour’. ’Dawson’s Creek’ var en perfekt serie at være i puberteten sammen med. Lige inden serien dukkede op, var der et tomrum efter et tv-rum til de længselsfulde provinsteenagere.

I 1998 læser jeg Jostein Gaarders filosofiske ungdomsroman ’Sofies verden’ og begynder at døje med store alvorlige tanker om livet, et liv, der jo i grunden ikke var særligt levet endnu. Der er noget ganske særligt ved overgangen imellem, at man er barn og teenager.

Der sker noget i den der 11-12-års-alder. Jeg foregriber kærestesorger, slår op med Gud, sørger over, at jeg aldrig får Meg Ryan-hår, og forestiller mig alle de parforholdsproblemer, jeg en skønne dag skal lide af. Jeg lytter til sange om hjerte og smerte, jeg forsøger at projicere følelserne over på drengene fra klassen, som mest er optaget af fodbold, Game Boy og Magic-kort. Nogle gange går de med til at være kærester, uden at vide hvad de går ind til. Skuffelsen over de kedelige folkeskolekærester bliver dulmet med kabel-tv-eskapisme.