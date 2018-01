Se den første trailer: Dansk Netflix-serie med Mikkel Boe Følsgaard i hovedrollen får premiere i foråret Netflix har offentliggjort den første teaser for den skandinaviske serie 'The Rain'.

Den første danske Netflix-serie får premiere i foråret 2018, hvor Netflix-abonnenter verden over får mulighed for at se den postapokalyptiske og danskproducerede serie 'The Rain'.



Netflix har netop offentliggjort den første teaser for serien, der ifølge streamingtjenesten handler om »den første kærlighed, jalousi og overlevelse«.

'The Rain' foregår i et post-apokalyptisk univers, hvor en virus har udslettet størstedelen af befolkningen i Skandinavien. Et ungt søskendepar rejser rundt for at finde et sikkert sted at være og slår sig sammen med en gruppe unge mennesker, der ligeledes har overlevet.

The Rain er skrevet af Jannik Tai Mosholt, der tidligere har været forfatter på serier som 'Borgen', 'Rita' og 'Bedrag', og den er skabt sammen med Esben Toft Jacobsen og Christian Potalivo. Serien bliver produceret af Miso Film.

På rollelisten er blandt andre Mikkel Boe Følsgaard, Alba August, Lucas Lynggaard Tønnesen, Angela Bundalovic og Lars Simonsen.