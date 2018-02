Portræt: James Ivory har en fintfølende sans for, hvad der forbinder og adskiller mennesker Den 89-årige manuskriptforfatter bag 'Call Me By Your Name' skriver følsomt om alle detaljer i livets gang.

Finfølelse og en diskret, insisterende nysgerrighed på, hvad der forbinder og adskiller mennesker på kryds og tværs af sociale, kulturelle og emotionelle kløfter.

Det er vel sådan cirka, hvad der karakteriserer James Ivorys særlige sensibilitet. Det lyder som kvaliteter fra en gammel verden, hvor mangt og meget var anderledes, men en af den efterhånden 89-årige Ivorys kompetencer er måske også lige netop at holde så fin en ånd i live.

Man fornemmer klart Ivorys sans for sprogets og følsomhedens nuancer i manuskriptet bag Luca Guadagninos ’Call Me By Your Name’. At historien i den egyptisk-jødiske forfatter André Acimans roman handler om en glødende forelskelse mellem to unge mænd, har muligvis været en grund til, at Ivory er faldet for den. Det berømte filmmakkerpar instruktøren James Ivory og produceren Ismail Merchant var et af de tidlige filmbøssepar til at færdes uden for skabet. Merchant døde i 2005.

En anden grund har nok været, at Aciman er Proust-mand. Marcel Proust betyder ekstrem følsomhed over for alle detaljer, og Proust er litteratur fra den store epoke. To ting, som har sat afgørende præg på Ivorys kunstneriske livsforløb.

Den unge amerikanske filminstruktør havde sin første fase, hvor han lavede film i Indien sammen med Merchant og forfatteren Ruth Prawer Jhabvala. Film stærkt inspireret af den store indiske instruktør Satyajit Ray. Derefter kastede Ivory sig over den store menneskekloge litteratur fra den vestlige kanon.

Ivory filmatiserede Henry James (’Europæerne’), Jane Austen, Jean Rhys og E.M. Foster (’Howard’s End’), og det var Merchant-Ivory, der et kvart århundrede før nobelkomiteen så de afgørende kvaliteter i Kazuo Ishiguro, da de lavede ny-klassikeren ’The Remains of the Day’ (’Resten af dagen’).

Manuskriptet til ’Call Me By Your Name’ har indbragt James Ivory hans fjerde oscarnominering. De tre første var i rollen som instruktør. At Luca Guadagnino diskret har luget Ivorys planlagte brug af voiceover ud, skal Ivory dog nok være glad for. Der er den gode måde at være gammeldags på – og så er der den mere afslørende.

Får James Ivory sin første Oscar, vil det under alle omstændigheder være et rigtigt oscarmoment. Tilført sit eget lille element af skæbnens ironi. Merchant-Ivory fik aldrig en Oscar for deres film. Til gengæld fik Ruth Prawer Jhabvala to. Så måske er manuskriptskrivning vejen til succes?