Håbefulde 'Crocodile Dundee'-fans fik en lang næse under nattens Super Bowl En flere uger lang online-kampagne for en ny 'Crocodile Dundee'-film kulminerede under Super Bowl. Det viste sig dog, at filmen var et reklame-stunt.

En trailer spækket med australske skuespillere, der angiveligt er med i en ny 'Crocodile Dundee'-film, blev sendt ud til 110 millioner potentielle amerikanske seere under nattens Super Bowl.

Ifølge traileren til 'Dundee: The Son of a Legend Returns Home', hvor Crocodile Dundees lavstammede og lidt bredsporede søn spillet af Danny McBride angiveligt vender tilbage til Australien, skulle en ny Crocodile Dundee-film få premiere i 2018.

Men under Super Bowl blev det afsløret, at rygterne om 'Dundee: The Son Of a Legend Returns Home', der har kørt online de seneste uger, i virkeligheden er en kampagne fra Australia Tourism. Det skriver flere udenlandske medier.

Traileren fremviser en parade af australske skuespillere som Chris Hemsworth, Russell Crowe, Margot Robbie, Hugh Jackman og ikke mindst Paul Hogan, der oprindeligt spillede Crocodile Dundee i filmene fra 1980'erne.

Som en del af kampagnen sagde den nu 78-årige australske skuespiller Paul Hogan til det amerikanske magasin People, at han længe har haft et ønske om en ny generation af Dundee-film. Men da Super Bowl nærmede sig, begyndte medierne at få en fornemmelse af, at traileren var en del af en reklamekampagne.

Australien er kendt for at bruge berømtheder i forsøget på at lokke amerikanere til landet, selv om det er første gang, at så mange australske stjerner optræder i det samme stunt. Crocodile Dundee i skikkelse af Paul Logan optrådte også i Tourism Australias til dato mest succesfulde reklamekampagne fra 1984, der betød mere end 50 procents stigning i ansøgninger om turistvisa til Australien.

I Australien fik kampagnen en hjælpende hånd af flere medier. Blandt andre af af Daily Telegraph i Sydney, der i en længere artikel forudså, at at kampagnen ville få mere opmærksomhed under Super Bowl end stjernerne Pink og Justin Timberlake.

Mens australske NT News lagde Paul Logan på forsiden og nu opfordrer sine læsere til at underskrive en erklæring, der skal få en ny Dundee-film til at blive til virkelighed.

THAT’S NOT A MOVIE, THIS IS A MOVIE ... MAKE A NEW DUNDEE HAPPEN BY JOINING OUR CAMPAIGN ... #BringBackDundee ... SIGN HERE https://t.co/HywDGbMBsD pic.twitter.com/6jszWghYZ6 — The NT News (@TheNTNews) 4. februar 2018

Godt 750.000 amerikanere besøgte Australien sidste år. Den australske handelsminister Steve Ciobo føler sig overbevist om, at den store medieopmærksomhed, som reklamefilmen har skabt, vil få flere amerikanere til at tage på ferie i Australien.