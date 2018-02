»Demonstrativt aparte«: Oscarnominerede Denzel Washington er indbegrebet af overspil i konstrueret biograffilm

Langs Vor Frue Kirke i Københavns hjerte står en række lindetræer.

Et af dem var gået ud og måtte fældes - og har efterladt et tomrum i rækken der på Dyrkøb. Det bliver nu erstattet af et ungtræ, en 4,5 meter høj elm, der gerne om en snes år skal kunne måle sig med naboernes højde.

Det er et af de omkring 165 træer, Københavns Kommune udskifter denne vinter til erstatning for aldrende kæmper, der enten er døde eller er i så dårlig en stand, at det næppe er en god idé at lade dem trone over parkernes plæner eller over fortove og vejbaner. Oven i kommer 60-70 nye træer, der bliver plantet rundt om i byen.

Det har givet en indkøbsliste af de mere særegne: Ikke alene anskaffer kommunen velkendte træer som plataner, egetræer, lærketræer eller rødtjørn, men der kommer også blomme- og æbletræer, japanske kirsebærtræer og ginkotræer.