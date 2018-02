Tarantino undskylder provokerende udtalelse om voldtægtsoffer Min holdning var »uvidende og ufølsom«, indser stjerneinstruktør i dag.

Det var i 2oo3, filminstruktøren Quentin Tarantino var gæst i radioværten Howard Sterns talkshow og sagde de ord, der nu har fået ham til at undskylde over for offentligheden.

Stern spurgte til Tarantinos holdning til Roman Polanski, instruktøren der flygtede fra Los Angeles til Europa i 1973 efter en voldtægtsdom, der endnu ikke var blevet strafudmålt.

I showet beskrev Tarantino Polanskis forhold til Samantha Geimer som »ikke voldtægt«, fordi han mente, at den 13-årige pige selv ønskede at have sex med Polanski.

»Jeg vil gerne i fuld offentlighed undskylde over for Samantha Geimer for mine skødesløse bemærkninger«, siger Tarantino nu i en erklæring.

»Nu, 15 år senere, indser jeg, at frk. Geimer faktisk blev voldtaget af Roman Polanski. Det var helt utilstedeligt, at jeg dengang legede djævelens advokat for at provokere. Jeg tog ikke frk. Geimers følelser med i mine beregninger, og det er jeg dybt ked af. So, frk. Geimer, jeg var uvidende og ufølsom og, frem for alt, havde jeg ikke ret«.

Tarantino danser på en knivsæg i offentligheden i disse uger og måneder.

Det står klart, at han som minimum kendte til sin arbejdsgiver, produceren Harvey Weinsteins sexchikane over for især skuespillerinder, igennem årtier, senest har 'Kill Bill'-stjernen Uma Thurman fortalt artige sager om, hvordan Tarantino satte hendes liv på spil under optagelserne til en film, og den film, Tarantino p.t. arbejder på, handler om Mansonklanens massemord på bl.a. Sharon Tate, der var højgravid dengang med Roman Polanskis barn.

Der er stor offentlig interesse for, om han beskriver Polanski for positivt i sin nye film.