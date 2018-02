Ny Netflix-serie er desværre et flop

Hver gang Netflix, HBO Nordic og de øvrige streamingtjenester lægger bredbånd til serier fra alle andre steder end USA og England, skylder man sig selv lige at tjekke det ud. Den tyske serie, der på Netflix hedder ’Dark’, er så rigeligt satset værd og er faktisk en af de bedste serier, jeg har set i umindelige tider.

Set i tv Knæleren. Fransk krimi afsnit 1-6. Netflix

Helt op på de nagler kommer man ikke over den franske ’Knæleren’ (La mante), en serie i seks dele om en livstidsfange, Jeanne, der lover at hjælpe politiet med at fange en copycatmorder, der efterligner de fem mord, hun blev dømt for 25 år tidligere.

Hun insisterer på, at det bliver hendes søn Damien, som hun ingen forbindelse har haft med siden, som bliver hendes forbindelse inden for politiet.

Det er et spændende udgangspunkt. Kvinden som seriemorder. Sort enke-historierne var populære tilbage i 80’erne, men den udsøgte, morbide mishandling af en række serielle ofre, har altid været en herreting. Jeanne har en etisk dimension.

De mænd, hun dræbte på bestialske måder, havde alle begået overgreb mod kvinder eller børn, og henrettelsesmetoden afspejlede symbolsk forbrydelsen, de blev afstraffet for.

Den etiske dimension findes ikke hos copycatten, tilsyneladende, hvilket gør ’Knæleren’ mere entydig, end godt er. Det fascinerende, der ligger i historiens inderste dna, er den dysfunktionelle familie. Jeanne, som sønnen over for kæresten har hævdet var død, morfaren, der stiltiende holder på hemmeligheden om sin datter.

Nabofamilien, Crozet, fra barndommens land, som i et eller andet omfang var indblandet. Og hvad blev der af Damiens far?

Der er spørgsmål nok. Det er desværre de færreste af svarene, der er halvt så interessante som spørgsmålene, for copycatten er en usædvanlig bleg kat, og forbindelsen mellem hende og hendes forbillede i kachotten forbliver ret postuleret.

Det, der kan hænde at fænge, er sønnens møde med moren efter et halvt liv, forventningen om, hvad det lidt vilde manuskriptpostulat vil gøre ved dem hver især. Hvor længe de kan holde den professionelle distance i deres samarbejde, hvornår facaderne krakelerer, og noget ursnask vil presse på for at komme ud.

’Knæleren’ er ikke god nok, jeg vil ikke lyve. Men den er fransk, og kan man malke bare en smule gallisk specificitet ud af den, er vi nået et stykke vej længere end den konventionelle Hollywood-hitmaskine, som oftest kun lige når tørskoet i land og altid på nøjagtig samme måde, som Hollywood kun lige er nået tørskoet i land på i årtier.