New York stævner selskab for ikke at beskytte mod Weinstein

. Mens politikerne herhjemme diskuterer, om det skal være forbudt at gå klædt i burka og niqab, er et andet land, som også vil bestemme, hvordan kvinder går klædt, så småt ved at give kvinder lidt mere frihed til selv at vælge.

Sidste år gav Saudi-Arabien kvinder lov at køre bil, og for nylig fik kvinder for første gang adgang til et stadium for at se en fodboldkamp.

Nu kan det være, at de saudiarabiske kvinder også kan få lov at klæde sig, som de selv vil. For første gang udtaler et medlem af landets øverste religiøse råd, at man ikke bør tvinge kvinderne til at gå klædt i den traditionelle klædedragt abaya. »Mere end 90 procent af fromme muslimer i den muslimske verden bærer ikke abaya», siger sheik Abdullah al-Mutla ifølge The Guardian.

. I Danmark diskuterer vi med jævne mellemrum, om det skal være lovligt at omskære drengebørn, fordi det står i religiøse skrifter. Men herhjemme er der trods alt ingen betydningsfulde meningsdannere, som advokerer for omskæring af piger.